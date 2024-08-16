​Газинский: «Очень рад такому отношению болельщиков»

В состав «Краснодара» вернулся Юрий Газинский, он сыграл за клуб в кубковом матче против «Ахмата», и «быки» отметили возвращение заслуженного футболиста приличествующим образом, одолев соперника - пусть и с минимальным преимуществом. После игры Газинский, как водится, поблагодарил фанов за тёплый приём.

- Сейчас есть возможность набирать форму через игры в Кубке. Очень рад такому отношению болельщиков. Спасибо им, спасибо ребятам, рад отношению тренерского штаба, - цитирует слова игрока РБ Спорт.

В турнирной таблице российского чемпионата «Краснодар» сейчас занимает лишь седьмое место после четырёх туров.