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​Газинский: «Очень рад такому отношению болельщиков»

16 Августа 2024 • 03:28 Комментировать
Краснодар
1:0
Ахмат

В состав «Краснодара» вернулся Юрий Газинский, он сыграл за клуб в кубковом матче против «Ахмата», и «быки» отметили возвращение заслуженного футболиста приличествующим образом, одолев соперника - пусть и с минимальным преимуществом. После игры Газинский, как водится, поблагодарил фанов за тёплый приём.

- Сейчас есть возможность набирать форму через игры в Кубке. Очень рад такому отношению болельщиков. Спасибо им, спасибо ребятам, рад отношению тренерского штаба, - цитирует слова игрока РБ Спорт.

В турнирной таблице российского чемпионата «Краснодар» сейчас занимает лишь седьмое место после четырёх туров.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Юрий Газинский

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