Адиев: «Счёт был бы закономерен ничейный»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Проиграно сражение, не проиграна война. Каким получилось именно это сражение в Краснодаре?

- Была тяжелая игра. Где-то счет был бы закономерен ничейный. К этому шло, но стандарт не доиграли, пропустили. Считаю, что неплохой матч, и ребятам в раздевалке я сказал, что в этом турнире еще есть игры, и надо готовиться. Всё в наших руках. Считаю, такой довольно нормальный матч.

- Показалось, что во второй половине первого тайма и во второй половине второго тайма несколько бледнее смотрелся «Ахмат», нежели в началах отрезков. С чем это связано?

- Понятно, что «Краснодар» - одна из самых сильных команд в позиционной атаке. Конечно же, будут отрезки в игре, когда от нас будет исходить меньше инициативы. Но считаю, что даже по такой игре мы имели неплохие выпады, где могли решать и забивать, но не получилось. Опять же нормально.

- Замена Бериши в концовке матча - это под чемпионат, или он все-таки сегодня устал и набегался?

- Он, в принципе, нормально держался. Но у нас и Садулаев - игрок обоймы, хотелось на последние минуты более свежего игрока. В концовке момент фифти-фифти с пенальти, он его опять же организовал. И посвежее был.

- Как раз по поводу того момента, когда Лечи получил желтую карточку за свои споры и несогласие, на ваш взгляд, это можно оправдать?

- Конечно, можно. Человек считает, что был пенальти, понятно, что на последних минутах, когда проигрывается матч, эмоциональный фон оказался высоким, я не вижу в этом проблемы.