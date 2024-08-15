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Мусаев: «Мы поменяли схему, насытили, больше игроков отправляем вверх»

15 Августа 2024 • 23:14 Комментировать
Краснодар
1:0
Ахмат

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Сложный матч, но матч, который достался все-таки «Краснодару» благодаря голу на последней минуте. Несколько слов об этой  встрече.

- Я не ожидал, что игра будет легкая, еще «Ахмат» вышел практически основным составом. Это команда, против которой тяжело играть, она хорошо готова физически, играет большими силами сзади, опасна на контратаках и стандартах. Я рад, что мы не позволили много создать, но и сами не создали. Жаль, что отменили гол из-за офсайда у Козлова, но все равно молодцы ребята, дожали в конце, там кое-как забили гол. Он трудовой, я считаю, что мы заслужили победу.

- Тройная замена в начале второго тайма с чем была связана? Понятно почему выпустили полузащитников, но все-таки там и Тормена был заменен.      

- Через два на третий мы играем важнейший матч с «Нижним» дома. Это запланированные замены по 45 минут. Все, что мы сделали, было запланировано. Единственное, мы не знали на кого Юру поменяем. Мы хотели ему дать 20 минут, он уже набрал форму, поэтому это не связано с плохой или хорошей игрой, просто так нам нужно было распределить нагрузку.

- Спрошу про 17-летнего игрока. В таких битвах, как сказал сегодня Шелия: «Это обоюдожесткий матч». Не страшно выпускать вот таких молодых ребят?

- Если честно, были опасения, что это первый матч его, он с нами мало тренировался, всего два дня, две тренировки провел, но мы знаем его, что он хорошо себя проявляет в своей команде. В принципе, были спокойны, для него это хороший опыт. Теперь для него самое главное, когда он вернется обратно, чтобы не было звездной болезни. Надо тренироваться, его время придет чуть-чуть позже.

- Как изменился «Краснодар», если смотреть на начало сезона и его продолжение? Вы начали выигрывать, сломали череду ничейных результатов. Что поменялось?

- Поменялась немного схема, потому что у нас был большой дефицит с крайними защитниками. Помните? Мы начинали Суперкубок, играли Олусегун и Ленини. Потом Диего Коста там играл в Грозном. Нам постоянно не хватало. Сейчас чуть-чуть стабилизировалась ситуация, приехал Оласа, потихоньку набирает форму, Петров восстановился после травмы, Олусегун тоже немного добавляет в плане понимания этой позиции, потому что она для него не родная. Я думаю, что с этим связано. Мы поменяли схему, насытили, больше игроков отправляем вверх, активнее по флангам у нас. Это меняется, но мы не до конца еще довольны тем, как все завязывается, но хотим работать в этом направлении.

- Смолов в Мексику, Кордоба в «Зенит» - как-то сказывается на команде, что происходит сейчас с этими игроками?

- Оба лечатся и восстанавливаются после травм. Уже близко они. Я надеюсь, что этот наш тройной выезде Москва - Нижний Новгород - Москва они уже будут в строю.

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- Вы будете там сразу без возвращения в Краснодар?

- Да, мы будем там 10 или 11 дней путешествовать.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мурад Мусаев

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