Васютин: «Эмоции от дебюта за «Акрон» самые положительные»

В российском футболе прошли матчи очередного раунда группового этапа Фонбет Кубка России, «Акрон» обыграл в Воронеже местный «Факел». Матч из соображений безопасности прошёл без зрителей. Голкипер тольяттинского клуба Александр Васютин прокомментировал успех своих одноклубников.

- Эмоции от дебюта за «Акрон» самые положительные — мы смогли победить. Отметил бы, что мы смогли перестроить игру обороны после пропущенного гола, - заявил Васютин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем своём кубковом матче «Акрон» сыграет уже дома - и это будет противостояние с питерским «Зенитом».