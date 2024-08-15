Гол Козлова не засчитали, помог Жиров: автогол принёс «Краснодару» победу над «Ахматом»

«Краснодар» и «Ахмат» сошлись в рамках Кубка России по футболу. Матч второго тура группового этапа состоялся 15 августа на стадионе «Краснодар».

Уже второе южное дерби в этом сезоне играют «Краснодар» и «Ахмат». Очным матчем они открывали для себя чемпионат России. Первый тур РПЛ победителя не выявил – в Грозном команды разошлись со счётом 1:1. «Краснодар» и «Ахмат» вообще очень миролюбивы, у каждого уже по три ничейных результата в этом сезоне. Единственную победу грозненцы добыли над «Пари НН», а «быки» дважды обыграли ЦСКА.

Мусаев провёл минимальную ротацию, атакующие действия доверим проверенным исполнителям – в старте вышли Сперцян, Мозес, Олусегун, Козлов и Кривцов. Ну а главной ударной силой «Краснодара» неожиданно стал Черников. Александр трижды палил со средней дистанции – однажды заставил вступить в игру Михаила Опарина. Голкипер уверенно забрал мяч почти по позиции.

Черников ведь не из-за своих недюжинных атакующих навыков стал самой заметной фигурой первого тайма. Просто Александр в этом сумбуре хотя бы старался, в остальном же на поле была борьба, падения, постоянные потери. Максимально вязкая оборона «Ахмата» явно переигрывала нападение «быков». Правда, сами грозненцы в атаку бегать не успевали. Так и завершился первый тайм без толковых голевых моментов.

Сильно не возросли скорости во втором тайме, но хорошие подачи помогли «Краснодару» неплохо так прижать соперника. Арутюнян откликнулся на кросс со стандарта и с 11-метровой отметки кивнул в угол – совсем чуть-чуть не попал. А потом случилась подача Кастаньо от бравой бровки. Верх выиграл Коста и скинул к углу вратарской, откуда Данила Козлов в касание пробил под перекладину. Отпраздновал Козлов первый гол за «Краснодар», порадовался пару минут, но затем прибыл вердикт арбитра. На повторе был замечен офсайд у Данила – гол не засчитали.

На кураже ещё Кастаньо опасно крутил с 20 метров, Кривцов с острого угла пробил в сетку с внешней стороны, и игра успокоилась. Темп намекал, что увидим мы серию пенальти, но «Краснодар» всё-таки додавил на стандарте. Газинский воспользовался скидкой Черникова и прострелил вдоль ворот, а Жиров пробил по своим, опередив Кривцова – 1:0.

Семь добавленных минут ситуацию не изменили. «Краснодар» победил «Ахмат» и единолично возглавил свою группу Кубка России.