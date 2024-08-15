«Краснодар» повёл в матче с «Ахматом» после автогола

В последнем кубковом матче второго тура «Краснодар» принимает «Ахмат». «Быки» отличились во втором тайме, но гол Данилы Козлова отменили - вне игры. Но в концовке коллектива Мурада Мусаева все же добился своего - Кевин Кастаньо подал угловой с правого фланга к ближнему краю вратарской, закрутилась там борьба за взметнувшийся ввысь мяч, и удалось Юрию Газинскому прострелить, а Александр Жиров опередил Никиту Кривцова и отправил мяч в свои ворота.

1:0, «Краснодар» выходит на чистое первое место в своей группе с 6 очками, соперник идет следом (3). Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.