«Краснодар» и «Ахмат» не открыли счёт в первом тайме кубкового матча

В Краснодаре по итогу первого тайма матча одноимённого клуба и грозненского «Ахмата» - нули на табло. Напомним, что коллективы играют в рамках второго тура группового этапа Кубка России, завершая его.

Ранее в рамках тура первого оба клуба группы С смогли победить. «Быки» обыграли дома московский ЦСКА с минимальным счётом. Что же касается грозненцев, «Ахмат» разгромил дома нижегородский «Пари НН». В режиме реального времени у обоих коллективов по четыре очка в активе и первые два места квартета.

Текстовую трансляцию матча проводит наш портал. Впереди перерыв и вторая половина встречи!