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«Краснодар» и «Ахмат» не открыли счёт в первом тайме кубкового матча

15 Августа 2024 • 21:19 Комментировать
Краснодар
0:0
Ахмат
1 1.65 X 3.95 2 5.50
2-й тайм

В Краснодаре по итогу первого тайма матча одноимённого клуба и грозненского «Ахмата» - нули на табло. Напомним, что коллективы играют в рамках второго тура группового этапа Кубка России, завершая его.

Ранее в рамках тура первого оба клуба группы С смогли победить. «Быки» обыграли дома московский ЦСКА с минимальным счётом. Что же касается грозненцев, «Ахмат» разгромил дома нижегородский «Пари НН». В режиме реального времени у обоих коллективов по четыре очка в активе и первые два места квартета.

Текстовую трансляцию матча проводит наш портал. Впереди перерыв и вторая половина встречи!

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ахмат

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КРАСНОДАР АХМАТ
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Сегодня, 15 Августа
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20:11 · Кубок России
Мусаев: «В Премьер-лиге Кордоба много забивает, и вообще его отсутствие чувствуется»
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