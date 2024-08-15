Адиев: «Футбол, который мы демонстрировали со «Спартаком», берётся за основу»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Краснодаром».

- «Ахмат» выглядел совсем по-разному в матчах с «Пари НН», «Локомотивом» и после этого со «Спартаком». Вы говорили, что откатились к базовым настройкам. Сегодня будет ближе к базовым настройкам?

- В принципе, можно и так сказать. Перед теми играми было ощущение, и игра с «Нижним Новгородом» подтвердила, что нужны кое-какие изменения. Но, к сожалению, с «Локомотивом» у нас не получилось. Сейчас получается, что тот футбол, который мы демонстрировали со «Спартаком», он берется за основу.

- Тренер соперника только что сказал, что ждет от вашей команды быстрых рывков в свободные зоны, за спины, быстрые атаки из глубины. Это то, на что вы делаете ставку сегодня?

- У нас группа игроков атаки довольно быстрая. То же наличие сегодня Бериши, есть центрфорвард Кардосо, которого надо встраивать в нашу игровую модель. Поэтому, конечно же, характеристики нам позволяют больше играть в открывание за спину.

- Учитывая потери в составе, сегодня глубины состава «Ахмату» хватает для того, чтобы адекватно делить силы между двумя турнирами - РПЛ и Кубком?

- После игры со «Спартаком» у нас только Ковачев выбыл.

- Я имею в виду тех, кто ушел, как Конате, например.

- Кто ушел? Конечно, есть изменения в составе, есть те люди, которые пришли. Но надо время, потому что у нас ушла большая группа людей. За все это время мы новых людей заполучили только в начале чемпионата. Поэтому здесь хочешь - не хочешь нужно какое-то время. Сегодня такая игра, что и Исмаэль с первых минут, и Кардосо появляются. Мы хотим оценить их состояние именно с начала игрового матча.