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Мусаев: «В Премьер-лиге Кордоба много забивает, и вообще его отсутствие чувствуется»

15 Августа 2024 • 20:11 Комментировать
Краснодар
0:0
Ахмат
1 1.65 X 3.95 2 5.50
1-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Ахматом».

- Сократилась у вас еще обойма в обороне, выбыл Кайо. Насколько это осложняет выбор при определении состава на Кубок и чемпионат?

- Есть определенные трудности. Если было бы четыре защитника у нас центральных, у нас сыграла бы новая пара. Но в целом ничего страшного, рабочие моменты. Всегда кого-то не хватает.

- Команда не так много забивает. Недавно был первый матч, когда забили два, и то в самой концовке. Отсутствие Кордобы и Кокшарова насколько осложняет вам игру в атаке?

- Осложняет. Джон - лучший бомбардир нашей команды в последних сезонах. Вообще в Премьер-лиге он много забивает, и вообще его отсутствие чувствуется.

- Для вас это насколько серьезный простор для творчества и поиска пути к воротам соперника, создания моментов?

- Я согласен, что не должно всё быть завязано только на одном футболисте. Тут, конечно, у нас много работы. Мы немного меняем схему постоянно, хотим сдвинуться в более атакующую формацию. Чтобы больше людей было между линиями, чтобы выше наши фланговые защитники были. Над этим много работы, надеюсь, что в ближайшем будущем это будет приносить свои результаты в виде большего количества голов.

- «Ахмат» был совсем разным с «Локомотивом» и «Нижним». В последнем матче со «Спартаком» он играл значительно аккуратнее и значительно ниже. Как думаете, сегодня команда будет так же низко играть, как со «Спартаком», к чему готовитесь?

- Я думаю, они будут играть, наверное, в средний блок. У них два быстрых нападающих в составе, Бериша есть. Думаю, что они будут пытаться пользоваться пространством у нас за спиной. Предугадать трудно. Я думаю, что они будут и высоко встречать. У них есть для этого предпосылки, они хорошо физически. Мы должны быть готовы к любому развитию событий, к любой схеме, которую будет использовать соперник. Думаем, что это будет формация 5-3-2, но если будут какие-то изменения - ничего страшного, мы перестроимся.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мурад Мусаев

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