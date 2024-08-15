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Кубок России

«Акрон» одержал волевую победу над «Факелом», смазав дебют Дмитрию Пятибратову

15 Августа 2024 • 19:58 Комментировать
Факел
1:2
Акрон
окончен

«Факел» и «Акрон» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч второго тура группового этапа состоялся 15 августа на стадионе «Центральный».

Протокол игры  
Факел1:2Акрон
(1:0) Марков Евгений5'  
  10'Дмитриев Арсений (1:1)
  70'Палиенко Максим (1:2)
Гудиев ВиталийЧеров ВасилийБрызгалов Сергей 46' (Дзиов Макс ( 46') Селе Табо 59' (Мертенс Дрис ( 59') Мастерной ВладиславМарков Евгений 46' (Аппаев Хызыр ( 46') Ивлев АндрейБагателия Лука 79' (Ильин Владимир ( 79') Гиоргобиани НиколайЮрганов ИгорьБрахими Мохамед 46' (Моцпан Никита ( 46')
Запасные: Васин ИльяДоровских ВячеславЧихрадзе ШотаЩетинин МихаилАльшин ИльнурКвеквескири Ираклий
Васютин АлександрБардыбахин ВячеславБаранок НикитаБокоев МаратЭсанов ШерзодМосквичёв ВладимирКузьмин Максим 61' (Бакаев Зелимхан ( 61') Пестряков ДмитрийДмитриев Арсений 61' (Тимошенко Иван ( 61') Хубулов Владимир 46' (Данилин Кирилл ( 46') Беншимол Жилсон 61' (Палиенко Максим ( 61')
Запасные: Эсковаль РодригоЛончар СтьепанВитор ПаулоДимоски БоянДжурасович АлексаВолков СергейГрибов СергейСавичев Константин
15 августа.
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В конце июля в Воронеже уже играли эти команды. Тогда матч проходил в рамках РПЛ и завершился победой гостей. Кстати, это единственная победа на двоих для «Факела» и «Акрона» за 10 проведённых матчей на старте сезона. Это лето даётся командам очень сложно. А первая игра в группе Кубка России для сегодняшних соперников завершилась разгромом: «Факел» получил три безответных мяча от «Зенита», а «Акрон» – четыре от «Рубина».

В этой игре «Факелом» руководил уже новый-старый тренер Дмитрий Пятибратов, Игорь Черевченко был уволен в начале недели. Энергия от нового наставника так взбодрила «Факел», что команда забила даже два быстрых гола. На пятой минуте Селе шикарную разрезающую передачу выдумал, Евгений Марков избежал офсайда, опеки защитников и в касание пробил мимо Васютина – 1:0.

Прошло пять минут и «Акрон» счёт сравнивает. Пестряков на левом углу штрафной площади отыскал Беншимола, который сразу же организовал прострел к центру. На 11-метровую отметку набежал Дмитриев, за два касания отправивший мяч в сетку – 1:1. Буквально в следующей атаке пришёл второй быстрый мяч «Факела»: Черов после подачи от угла поля неуклюже ковырнул мяч, однако Мастерной ударом через себя дослал его в ворота.

Воронежцы успели отпраздновать гол Мастерного, но пришла нерадостная новость – Владислав забрался в офсайд, на повторе это заметили. Счёт остался прежним. Резвый старт испугал команды, новых моментов пришлось ждать более получаса. Беншимол справа открылся и вылетел на Гудиева, но вместо удара пытался проткнуть мяч мимо голкипера – не получилось.

Дмитрий Пятибратов в перерыве сделал три замены, на исходе часа игры ещё одну. Разбавлял игру своими перестановками и Заур Тедеев. Из-за большого количества остановок темп матча упал до минимума, об атаках команды позабыли. Тишину нарушило двойное падение в штрафной площади «Факела». Пауза затянулась, а после просмотра повторов Зияков увидел фол – Дзиов шипами наступил на ногу Тимошенко. Пенальти.

Возникла ещё пауза перед пробитием 11-метрового, но Максима Палиенко это не смутило, он уверенно пробил в угол – 1:2. И игра опять притихла, более не вспыхнув. «Акрон» одержал волевую победу над «Факелом», смазав дебют Дмитрию Пятибратову.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Акрон

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