«Акрон» одержал волевую победу над «Факелом», смазав дебют Дмитрию Пятибратову

«Факел» и «Акрон» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч второго тура группового этапа состоялся 15 августа на стадионе «Центральный».

В конце июля в Воронеже уже играли эти команды. Тогда матч проходил в рамках РПЛ и завершился победой гостей. Кстати, это единственная победа на двоих для «Факела» и «Акрона» за 10 проведённых матчей на старте сезона. Это лето даётся командам очень сложно. А первая игра в группе Кубка России для сегодняшних соперников завершилась разгромом: «Факел» получил три безответных мяча от «Зенита», а «Акрон» – четыре от «Рубина».

В этой игре «Факелом» руководил уже новый-старый тренер Дмитрий Пятибратов, Игорь Черевченко был уволен в начале недели. Энергия от нового наставника так взбодрила «Факел», что команда забила даже два быстрых гола. На пятой минуте Селе шикарную разрезающую передачу выдумал, Евгений Марков избежал офсайда, опеки защитников и в касание пробил мимо Васютина – 1:0.

Прошло пять минут и «Акрон» счёт сравнивает. Пестряков на левом углу штрафной площади отыскал Беншимола, который сразу же организовал прострел к центру. На 11-метровую отметку набежал Дмитриев, за два касания отправивший мяч в сетку – 1:1. Буквально в следующей атаке пришёл второй быстрый мяч «Факела»: Черов после подачи от угла поля неуклюже ковырнул мяч, однако Мастерной ударом через себя дослал его в ворота.

Воронежцы успели отпраздновать гол Мастерного, но пришла нерадостная новость – Владислав забрался в офсайд, на повторе это заметили. Счёт остался прежним. Резвый старт испугал команды, новых моментов пришлось ждать более получаса. Беншимол справа открылся и вылетел на Гудиева, но вместо удара пытался проткнуть мяч мимо голкипера – не получилось.

Дмитрий Пятибратов в перерыве сделал три замены, на исходе часа игры ещё одну. Разбавлял игру своими перестановками и Заур Тедеев. Из-за большого количества остановок темп матча упал до минимума, об атаках команды позабыли. Тишину нарушило двойное падение в штрафной площади «Факела». Пауза затянулась, а после просмотра повторов Зияков увидел фол – Дзиов шипами наступил на ногу Тимошенко. Пенальти.

Возникла ещё пауза перед пробитием 11-метрового, но Максима Палиенко это не смутило, он уверенно пробил в угол – 1:2. И игра опять притихла, более не вспыхнув. «Акрон» одержал волевую победу над «Факелом», смазав дебют Дмитрию Пятибратову.