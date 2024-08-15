«Краснодар» и «Ахмат» назвали составы на кубковый матч

Вечером 15 августа состоится последний матч второго тура группового этапа Кубка России. В нём «Краснодар» будет принимать дома грозненский «Ахмат». Оба коллектива назвали свои составы на вечернюю игру.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Арутюнян, Тормена, Олусегун, Черников, Кривцов, Козлов, Са, Сперцян (к), Мозес;

«Ахмат»: Опарин, Тодорович, Адамов, Жиров, Шатара, Богосавац, Исмаэл, Камилов, Швец, Кардосо, Бериша (к).

Напомним, что в первом туре нового сезона РПЛ «Краснодар» уже играл с «Ахматом», тогда «быки» гостили в Грозном и сыграли вничью – 1:1.

Текстовую трансляцию грядущего матча проведёт наш портал. Стартует игра в 19:30 по московскому времени.