«Акрон» уже ведёт в матче с «Факелом» после забитого пенальти

После резвого старта с обилием голевых ударов «Факел» и «Акрон» взяли паузу почти на час, и вот на 70-й минуте счет снова обновился. Зацепился за мяч в чужой штрафной Шерзод Эсанов, но в борьбе с двумя защитниками упал на газон, арбитр не поставил пенальти, но после подсказки системы ВАР изменил решение. Уверенно реализовал пенальти Максим Палиенко, разведя мяч и голкипера по разным углам.

На табло счет 1:2, «Акрон» с тремя баллами в онлайн-таблице настигает идущий вторым «Рубин». У «Факела» нет очков. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.