«Факел» и «Акрон» забили по голу в первом тайме матча Кубка России

Вечером 15 августа в рамках второго тура группового этапа Кубка России играют в Воронеже местный «Факел» и «Акрон». По итогу первого тайма счёт на табло равный – 1:1.

Первыми забили в игре футболисты «Факела», сделал это уже на пятой минуте форвард Евгений Марков. Однако семь минут спустя положение выровнял молодой игрок гостей Арсений Дмитриев. После «Факел» вновь забил, однако судья не засчитал взятие ворот из-за офсайда.

Отметим, что в этом сезоне у «Факела» во всех турнирах пока что нет побед. Следить за текстовой трансляцией игры можно на нашем портале. Впереди нас ждёт второй тайм поединка.