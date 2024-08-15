По невероятному сценарию проходит стартовый отрезок кубкового матча между «Факелом» и «Акроном». Уже на пятой минуте Евгений Марков открыл счёт в поединке, но соперник быстро ответил голевым ударом Арсения Дмитриева. В следующей опасной атаке коллектив из Воронежа снова вышел вперед - разыграли угловой хозяева, после чего подавал Игорь Юрганов в центр штрафной, где в падении пробил Василий Черов, но на линии вратарской в падении Владислав Мастерной исправил направление полета мяча застав врасплох голкипера. Тем не менее, после проверки момента видеоассистентами зафиксирован офсайд. Гол отменен, а счет снова стал 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Факел» снова забил «Акрону», но ВАР отменил гол
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