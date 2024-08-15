«Факел» забил первый гол на новом стадионе

Сегодня, «Факел» принимает на своём поле «Акрон» в рамках второго тура группового этапа Кубка России.

На данный момент счет в матче равный – 1:1. Первый гол был забит нападающим «Факела» Евгением Марковым, который отличился уже на пятой минуте.

Данный гол стал первым для «Факела» на новом стадионе в Воронеже, который был открыт со стартом этого сезона. Стоит сказать, что это уже третий матч на новой арене, но в предыдущих двух встречах «Факелу» забить не удалось. Речь идет об играх с «Акроном» (0:2) и «Краснодаром» (0:0).

Следить за всеми событиями матча «Факел» - «Акрон» можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.