«Акрон» быстро отыгрался в матче с «Факелом»

Кубковый матч между «Факелом» и «Акроном» начался с обменом голами уже на первых минутах поединка. На пятой минуте Евгений Марков поразил ворота после тонкого паса в штрафную. Вскоре уже тольяттинцы добились успеха - убежал по флангу в атаку Дмитрий Пестряков и отдал вперед на Жилсона Беншимола, который в касание прострелил на дальнюю штангу, а там Арсений Дмитриев без сопротивления отправил снаряд в сетку.

1:1, ничейный счет сегодня исключен, так что голы еще будут. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.