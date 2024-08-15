«Факел» очень быстро забил первый гол при Пятибратове

В эти минуты в кубковом турнире играют «Факел» с «Акроном». Команда из Воронежа сменила главного тренера перед поединком и уже забила первый гол при Дмитрии Пятибратове. Отличным пасом Табо Селе нашел в штрафной соперника Евгения Маркова, который пробил в падении в борьбе с защитником точно в дальний нижний угол ворот.

1:0 на табло уже на пятой минуте, в таблице «Факел» делит второе место с «Рубином», набирая три очка. У соперника пока нет баллов. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.