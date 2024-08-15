Пятибратов: «Равнодушных не будет в нашей команде, мы будем такие страстные ребята»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Акроном».

- С одной стороны, команда вам знакома, с другой - появилось много новичков. Как вы сейчас оцениваете то, насколько вы хорошо знаете команду и ее возможности прямо сейчас?

- Конечно, я еще не досконально знаю возможности игроков. Мы только знакомимся, многих ребят знаю хорошо. Это обычная ситуация. Думаю, мне не потребуется много времени, чтобы разобраться во всем.

- Вы приняли команду буквально позавчера. Что можно успеть за полтора дня?

- Глобально, конечно, много мы не успели сделать, но ребята, в принципе, находятся в очень хорошем физическом состоянии. Это заслуга прежнего тренерского штаба. Мы постарались какие-то вещи внедрить, на которых мы будем дальше делать акцент.

- В какой футбол будет играть новый «Факел» Дмитрия Пятибратова?

- Давайте сразу, не Дмитрия Пятибратова «Факел». В футбол будем играть современный. Я не понимаю, когда есть команды оборонительные или атакующие. Наш футбол будет сбалансированным. Мы должны понимать, что мы можем играть обороняться и атаковать, в зависимости от ситуации, какой план на игру. Мы хотели быть очень мобильными, агрессивными, много атаковать. Вопрос насколько быстро ребята примут то, что мы будем предлагать. Но во всяком случае понимаем, что фантастическая поддержка воронежских болельщиков всегда будет нас гнать вперед. Мы будем рисковать. Точно, что равнодушных не будет в нашей команде, мы будем такие страстные ребята. Надо срочно и быстро вернуть любимое «Наглецы», потому что в последнее время мне лично не очень нравилось, как некоторые позволяли высказываться о нашей команде.