Тедеев: «С большим уважением к Пятибратову отношусь и давно с ним дружу»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Факелом».

- Сегодня у «Факела» новый главный тренер Дмитрий Пятибратов дебютирует. Насколько это осложняет вашу подготовку к этой игре?

- Я очень рад за Диму, что он сегодня в Премьер-лиге. Это очень важно и для него, я с большим уважением к нему отношусь и давно с ним дружу. Насколько это осложнило? Покажет матч. Мы думали о разном, что может поменяться тактически составная часть, потому что «Чайка» отдельные матчи играла с четырьмя защитниками. Возможно, сегодня будет такая задача у команды. Но то, что смена тренера и Дмитрий Пятибратов привнесет некоторую такую дополнительную эмоциональность с позитивной точки зрения, в этом у меня нет сомнений.

- В прошлом матче в Кубке играл Сергей Волков. Сегодня Васютин дебютирует. С чем этот выбор связан?

- В прошлой игре Васютин просто не мог готовиться к матчу ввиду небольшого повреждения. Только этим.

- Сегодня игра особенная, она пройдет без зрителей. По-вашему, это лишает «Факел» преимущества своего поля?

- Это лишает преимущества в целом футбола, потому что футбол, все это прекрасно понимают, - игра для болельщиков в первую очередь. Это не очень хорошо и для нас в том числе, потому что здесь прекрасная атмосфера. Мы это уже прочувствовали и поняли для себя. К сожалению, у нас сегодня такая неспокойная ситуация, и в целях безопасности, наверное, правы, что сделали именно так. Но на мой взгляд, лучше бы мы сыграли у себя или что-то сделали по-другому, лишь бы только был болельщик.