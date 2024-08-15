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Денис Попов: «На одного Дивеева рассчитывать опрометчиво» эксклюзив

15 Августа 2024 • 15:12 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Пари НН

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал результативность центрального защитника «красно-синих» Игоря Дивеева, забившего и в матче Кубка России в ворота «Пари НН».

- В Кубке ротация, это длительный турнир. На первые матчи группового этапа никто особо ставку не делает. Дивеев – король стандартов. Но только на него рассчитывать в нападении опрометчиво. Хотелось бы, чтобы игроки группы атаки ЦСКА тоже себя проявляли в том, что касается забитых мячей и голевых передач.

В современном футболе есть свои тенденции. Не просто так сейчас много мячей забивается на стандартах. Все научились играть позиционно, и тяжело взломать эшелонированную оборону. Это можно делать за счёт мастерства нападающих и неожиданных подключений защитников, причём не только на стандарты, что мы видим с Дивеевым, – сказал Попов.

В 5 матчах нового сезона у Дивеева 5 забитых голов.

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