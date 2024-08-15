Станкович — о дебюте Гузиева: «Выйти на поле в составе «Спартака» — это мечта»

Наставник «Спартака» Деян Станкович прокомментировал выход на замену Егора Гузиева в минувшем матче с «Крыльями Советов».

В игре второго тура группового этапа Кубка России «Спартак» забил самарцам три мяча и ни разу не пропустил. Гузиев появился на поле на 86-й минуте вместо Даниила Хлусевича. Этот матч стал дебютным для 19-летнего защитника.

«Если бы вы спросили у него до матча, на какой позиции ему играть, он бы ответил — на любой. Выйти на поле в составе «Спартака», носить эти цвета — это мечта. Это определенный груз. Рад за него, счастлив!» — сказал Станкович журналистам.

Контракт Гузиева со «Спартаком» рассчитан до конца декабря 2026 года.