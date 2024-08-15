Станкович раскритиковал своего игрока за неудачный матч с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался об игре вингера команды Маркиньоса в матче Кубка России с «Крыльями Советов».

Напомним, встреча между командами завершилась победой «красно-белых» со счетом 3:0. Маркиньос вышел в стартовом составе и провел на поле 62 минуты.

— Маркиньос мог сыграть намного лучше. Это его вина, он плохо вошел в игру, в начале игры много терял матч. Он может играть намного лучше, ему есть над чем работать, — сказал Станкович журналистам.

Напомним, Маркиньос присоединился к «Спартаку» текущим летом. В составе «красно-белых» он принял участие в трех матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.