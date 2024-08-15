Станкович: «Мартинс провёл прекрасный матч»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович оценил игру хавбека команды Кристофера Мартинса в минувшем матче с «Крыльями Советов».

Матч второго тура Кубка России завершился победой «Спартака» со счетом 3:0. Мартинс стал автором одного из забитых мячей.

— Кристофер Мартинс провел отличный матч, просто прекрасный, и сделал все, что я просил. Он использовал открытое пространство, прессинговал. Мог забить и в первом тайме, но забил во втором, — сказал Станкович на пресс-конференции.

В текущем сезоне 27-летний Мартинс принял участие в трех играх во всех турнирах и забил один мяч.