Деменко объяснил, почему Станкович сильно ротировал состав «Спартака» в первых матчах сезона

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче Кубка России, 3:0.

- Не слишком ли крупный счет получился?

- Нет. «Крылья Советов» выглядели неплохо и на гол наиграли, но «Спартак» сейчас показывает интересный футбол, создает много моментов.

- Зорин многих впечатлил своей игрой? У него гол плюс пас в этом матче, и вообще он смотрелся неплохо. Как вам этот футболист?

- Надо его поздравить с такой игрой и статистикой. Все-таки это молодой парень. С другой стороны, когда, если не сейчас, ему набираться опыта? Зорин показывает Станковичу, что он готов к конкуренции за место в составе.

- В четырех турах РПЛ Станкович использовал в старте 18 разных игроков. Не слишком ли серьезная ротация? Или он правильно делает, что пробует разных исполнителей?

- В этих турах он смотрел на футболистов в игровом процессе, а не тренировочном. Поэтому и старается максимально маневрировать с составом. Ему надо четко определиться. Но сейчас каждый из ребят, кто получает шанс, старается по максимуму показать свои лучшие качества. А это очень важный фактор.

- Станкович будет определяться с основным составом или продолжит тасовать игроков?

- В Кубке точно он будет маневрировать. А в чемпионате он будет ставить тех футболистов, у которых лучше показатели.

- Пошли разговоры, что «Спартак» может продать Мартинса. Вчера он был очень хорош. Надо ли его отдавать или это была какая-то вспышка?

- Есть какие-то неплохие предложения, видимо. Но команде он нужен. Мартинс показывал, что умеет играть, может забивать. Не думаю, что тренер будет отказываться от игроков. Если их много – это хорошо для наставника. Ведь всегда есть ротация, даже на случай травм.

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- Пишут, что защитник «Ференцвароша» Абена продолжит карьеру в «Спартаке». Нужен команде защитник и вообще очередной легионер?

- Это тренеру решать. Он хочет видеть тех футболистов, которых уже знает. А дальше руководству решать – готово ли он выделять под Станковича те суммы, которые он запрашивает. Пока у команды все хорошо, есть результат. И будут смотреть уже по факту необходимости.

- «Факел» и «Спартак» решили поменяться кругами. Как к этому отнеслись? Может было бы лучше сыграть без зрителей в Воронеже?

- Может произойти все, что угодно, мы же понимаем ситуацию. Поэтому решение правильное. Не вижу никаких проблем. Не думаю, что надо было играть без зрителей в Воронеже. Не считаю, что «Спартаку» это пошло бы в плюс.

Елена Григорьевская