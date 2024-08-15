Бушманов считает, что Зорин заслужил игровое время в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче Кубка России, 3:0.

- Не слишком ли крупный счет получился?

- Счет получился такой же, как и в матче чемпионата. Я предполагал, что игра будет более упорная и равная. Но она такой оказалась только в первом тайме, а во втором - «Спартак» имел заметное преимущество и победил по делу.

- Зорин впечатлил своей игрой? У него гол плюс пас.

- Да, он хорошо вышел на замену. Проявил себя здорово. В этом матче он сделал заявку, чтобы получить какое-то время в чемпионате России.

- В четырех турах РПЛ Станкович использовал в старте 18 разных игроков. Не слишком ли серьезная ротация или он правильно делает, что пробует разных футболистов?

- Нормальная ротация с учетом того, что вчера была ранняя стадия Кубка России. Тренер продолжает знакомиться с ребятами и узнает их возможности. Как раз в матчах Кубка это можно делать.

- Сколько еще Станкович будет экспериментировать с составом?

- Не назвал бы это экспериментом. Это нормальное явление. Тренеру нужно понимание, кто из ребят на что способен.

- Пошли разговоры, что «Спартак» может продать Мартинса. Вчера он был очень хорош. Надо ли его отдавать?

- Тренерам нужно задуматься, потому что игрок неплохой, качественный. Насколько хватит обоймы «Спартаку», если он его продаст? Если есть вариант купить кого-то другого – это одно, если нет – другое.

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- Пишут, что защитник «Ференцвароша» Абена продолжит карьеру в «Спартаке». Нужен команде защитник и вообще очередной легионер?

- В «Спартаке» сейчас строится новая команда. Лидеры ушли, приходят новые футболисты. Есть своя молодежь, которая себя проявляет. В последних матчах в обороне «красно-белые» играют достаточно надежно. Почти не пропускают. Надо смотреть встречи с более сильными соперниками, на что способная будет защитная линия.

- Вам нравится сейчас футбол, который показывает «Спартак»?

- Команда выглядит неплохо. Но надо смотреть на более длинной дистанции, потому что еще не было игр с ведущими клубами. Пока динамика положительная. Появляется рисунок игры, улучшается взаимопонимание.

Елена Григорьевская