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Кубок России

Вратарь махачкалинского «Динамо» раскрыл причину поражения от московских одноклубников эксклюзив

15 Августа 2024 • 11:16 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Динамо Махачкала

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о кубковом матче с московскими одноклубниками. 

- Ваша команда выглядела убедительно в матче с московскими одноклубниками. Какие впечатления?

- Мы первыми забили, могли и дальше также играть, но упустили инициативу и пропустили два мяча. Увы, не смогли отыграться, хотя и пытались.

- Как относитесь к пенальти?

- Как к части работы. Конечно, неприятно, что их ставят. Уже не первый раз. Может быть, есть небольшие вопросы по поводу одиннадцатиметрового. Но не хочется в это лезть.

- А в целом, как относитесь к пенальти и к послематчевым сериям?

- Опыт у меня небогатый. Всего один раз участвовал в такой серии. На уровне академии. Поучилось удачно – мы выиграли. А сейчас хотелось бы не доводить дело до решающих ударов и побеждать в основное время. 

- Кажется, ваша команда уже более-менее освоилась в РПЛ, поскольку в матчах с лидерами вы выглядите неплохо.

- Думаю, что освоились и готовы ко всем соперникам. Возможно, пока где-то не везет, чего-то не хватает. Но мы с каждым матчем прибавляем и в дальнейшем покажем более высокий уровень игры.

- Какие задачи стоят у вас в Кубке России?

- Я не разделяю чемпионат и Кубок. В каждом матче важна победа. А там уже как карта ляжет.

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- Динамовец Кутицкий сказал, что вашей команде по силам занять место в середине таблицы. Согласны с таким мнением?

- Спасибо ему за такую оценку. На сто процентов согласен. Надеюсь, у московских динамовцев все тоже будет хорошо складываться.

- Чувствовали себя как дома, учитывая, что болельщики все время скандировали «Динамо»?

- Это очень интересно и приятно. Можно сказать, что мы один клуб, одно спортивное общество, только руководство разное. Вне футбольного поля мы тоже дружим.

- В программке к матчу именно вас выделили как звезду махачкалинского клуба. Чувствуете себя таковым?

- Я бы не записывал себя в звезды, но приятно, когда тебе оказывают определенное внимание. Буду оправдывать ожидания. А так, у нас все в команде звезды. Нет особенных футболистов. 

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Давид Волк

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