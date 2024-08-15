Вратарь московского «Динамо» Андрей Кудравец в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о своем дебюте в кубковом матче с махачкалинским «Динамо».

- Какие впечатления от дебюта?

- Хорошие. Главное, что победили в кубковом матче и взяли три очка. Перед игрой было небольшое волнение, но колени не тряслись. А когда ты на поле удачно играешь, появляется уверенность.

- Реально было отбить пропущенный мяч или удар Гаджиева был неберущийся?

- Все реально отбить. Я занимал позицию и на выход, и на удар, потому что непонятно, что он мог сделать. Просто я чуть-чуть не успел. Но надо отдать должное сопернику, удар получился хороший.

- Кто был самый опасный у махачкалинцев?

- В целом вся атака у гостей опасная. Они хорошо комбинировали. Сама по себе команда классная.

- Насколько вы готовы выиграть конкуренция у Лунёва и Лещука?

- Я все делаю для того, чтобы ее выигрывать. Тренируюсь и играю на максимуме.

- Что-то полезное почерпнули из тренировок со своими динамовскими коллегами?

- Конечно. Мне нравится, как Лунёв играет ногами. Что-то у него беру в этом плане.

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Елена Григорьевская