Терёхин: «Динамо» очень достойно провело встречу»

Московское «Динамо» достойно провело кубковую встречу против своих махачкалинских тёзок и добилось заслуженной победы - так считает бывший форвард бело-голубых Олег Терёхин. Он похвалил свой бывший клуб, а в частности - молодых футболистов, которых Терёхин считает хорошей сменой для нынешних лидеров клуба.

- «Динамо» практически на 70% играло в этом матче новым составом и очень достойно провело эту встречу. Хорошо, что у них есть такая смена ведущим футболистам. Очень большой плюс и для команды, и для Лички, что есть игроки, которые могут выйти и достойно заменить, - цитирует слова Терёхина Rusfootball.info.

В турнирной таблице российского чемпионата «Динамо» занимает второе место.