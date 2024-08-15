​Хаджи: «В атаке «Спартак» понравился!»

Бывший администратор московского «Спартака» получил наслаждение от очередной игры красно-белых - в матче Фонбет Кубка России команда обыграла самарские «Крылья Советов» со счётом 3:0. Правда, при этом Хаджи посоветовал своему бывшему клубу аккуратнее играть в обороне - по его мнению, самарцы создали слишком много моментов.

- «Спартак», конечно, явно сильнее, но надо как-то понадежнее играть в обороне: самарцы имели моменты, чтобы забить. В атаке мне спартаковцы понравились - так держать, - цитирует слова Хаджи Rusfootball.info.

В чемпионате «Спартак» сейчас занимает пятое место.