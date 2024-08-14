Мартинс: «Станкович дал мне свободу на поле»

Хавбек московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о своей игре в кубковом матче с «Крыльями Советов».

Встреча второго тура группового этапа завершилась крупной победой «красно-белых» со счетом 3:0. Медина провел на поле все 90 минут и отметился забитым мячом.

Мартинс заявил, что вся команда провела хороший матч и получила удовольствие от игры.

— Тренер дал мне определенную свободу на поле. Я старался это использовать, — сказал Мартинс журналистам.

В нынешнем сезоне 27-летний футболист появился на поле в трех матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.