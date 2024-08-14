Зорин: «Станкович сказал, что мне нужно выйти и изменить игру»

Хавбек «Спартака» Даниил Зорин ответил на вопрос о том, что ему сказал главный тренер команды Деян Станкович перед выходом на замену в матче с «Крыльями Советов».

Сегодня, 14 августа, «Спартак» разгромил на выезде «Крылья Советов» в рамках второго тура Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:0. Зорин появился на поле на 62-й минуте и сумел оформить гол+пас за полчаса игры.

«Станкович подошел ко мне и сказал, что мне нужно выйти и изменить игру. Рад, что удалось оправдать доверие тренера, вышли и перевернули», — заявил Зорин журналистам.

Футболист признался, что команда отрабатывает на тренировках удары и комбинации, которые были в матче с «Крыльями».