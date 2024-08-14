Кутицкий считает, что у махачкалинского «Динамо» большое будущее в РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над махачкалинском «Динамо» в Кубке России.

- Почему игра с махачкалинским «Динамо» получилась такая сложная для вашей команды?

- Потому что им было интересно показать свою силу, как и всем командам, которые выходят из ФНЛ в Премьер-лигу. Они хотят показать, на что способны и что они должны быть здесь. Поэтому было интересно с ними соперничать.

- Были готовы к такой агрессивной игре махачкалинцев?

- Да. Мы разбирали их игру перед матчем и знали, что они активны впереди. Когда мы разыгрывали мяч от ворот, они активно нас прессинговали.

- Гости забили шикарный мяч со штрафного. Такие удары неберущиеся?

- Иногда такие голы случаются. Это мастерство. А так лучше адресовать вопрос к нашему вратарю, мог ли он отбить такой удар или нет. Это его работа.

- Ваш голкипер Андрей Кудровец сегодня дебютировал. Поздравили его?

- Конечно. Приятно дебютировать на родном стадионе при своих болельщиках. У него были хорошие действия. Не скажу, что Андрей допустил какие-то ошибки, поэтому все отлично.

- У вас есть какие-то особые эмоции к сегодняшнему сопернику в связи с тем, что это тоже «Динамо»?

- Конечно, приятно, что есть еще команды с названием « Динамо», пусть и из другого города.

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- Странно видеть в таблице два «Динамо»: одно наверху, другое внизу?

- Думаю, у них есть все шансы закрепиться где-то в серединке таблицы, если исходить из того, как они стараются. У них большое будущее. Конкурентоспособная команда.

Елена Григорьевская