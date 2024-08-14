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Лепский назвал матч, который ему больше всего понравился на старте сезона

14 Августа 2024 • 23:34 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Динамо Махачкала

Защитник «Динамо» Иван Лепский в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги матча с махачкалинским «Динамо».

- Соперник забил первым, и вы наверняка не ожидали такого развития событий. Насколько сложно вам сегодня пришлось?

- Первый тайм вообще был супернеприятный. Потому что мы потеряли много мячей в центре поля. Было много борьбы. То мы атаковали, то соперник. У нас не было какого-то баланса с мячом, поэтому первый тайм дался нам сложнее. После перерыва вышли свежие ребята, и команда стала играть более раскрепощено.

- Удивила такая агрессивная игра соперника?

- Нет. Мы готовились и знали, что «Динамо» будет биться с нами, добиваться результата.

- Нгамалё теперь не скоро снова пробьет пенальти? Сегодня это сделал Карраскаль.

- Это не совсем ко мне вопрос. Я точно не пойду это делать. Только если скажут.

- Били когда-то пенальти в официальных матчах?

- Во второй команде, в ЮФЛ бил.

- Получается?

- Пока все забивал.

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- Сейчас у «Динамо» дела идут хорошо и в Кубке, и в чемпионате. Вы доказали, что можете конкурировать с «Зенитом», несмотря на осечку в Питере?

- Не могу сказать, что мы прямо неудачно сыграли с «Зенитом». По игре точно не уступили. Да, три очка по итогу завоевал «Зенит», но мы показали, что с ним точно можно играть.

- Насколько тяжело играть с таким соперникам, как «Динамо», которое голодное  до побед и которому есть, что доказывать?

- С соперниками из нижней части таблицы всегда непросто. Это матч и показал.

- Динамовцы не будут явными аутсайдерами РПЛ?

- Конечно, нет.

- Какая игра на старте сезона понравилась больше всего?

- Матч с «Зенитом». Несмотря на поражение.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Иван Лепский

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