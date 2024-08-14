Корнеева приятно удивил «Пари НН» в матче с ЦСКА

Вечером среды нижегородский «Пари НН» гостил у московского ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Игра завершилась вничью, а в серии пенальти после основного времени сильнее и точнее оказались игроки «армейцев».

Игорь Корнеев, бывший тренер сборной России оказался доволен игрой нижегородцев.

«Матч получился боевитый, «Пари НН» произвел неплохое впечатление. Они не то, чтобы сели в оборону или закрыто играли, а создавали шансы, забили гол и не прятались», - делится Корнеев с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что «Пари НН» при Саше Иличе не проигрывает в последних трёх матчах. Также у клуба на отрезке всего один пропущенный гол.