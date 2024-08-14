Биджиев: «Как это бывает в футболе, свои моменты не забили, к сожалению, пропустили гол»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Москва.

- Вы можете назвать счет сегодняшней игры справедливым?

- Как сказать? Счет всегда справедливый, но я считаю, что, конечно, это поражение абсолютно незаслуженное. Судя по тому, как складывался матч. Я считаю, что в целом мы провели достаточно качественную игру, что касается атакующих действий. Единственное, не хватило точности при завершении, хотя моменты стопроцентные были и при счете 1:0, и при счете 1:1. Могли забивать и выходить вперед, но, к сожалению, не реализовали. Как это бывает в футболе, свои моменты не забили, к сожалению, пропустили гол в свои ворота. Добавить больше нечего.

- В первых матчах на старте этого сезона в ворота вашей команды назначают пенальти. Арбитр этого матча, Егор Егоров, в матче с «Химками» назначил их аж два. У вас есть какие-то комментарии на этот счет? Реакция на назначенный пенальти сегодня была очень бурной у вашей скамейки. Поэтому спрашиваю.

- Честно говоря, конечно, много. В течение нескольких туров получили три пенальти в свои ворота, если не ошибаюсь. Четыре? Да, это четвертый пенальти в наши ворота. Наверное, рекорд с начала чемпионата. Такого не было никогда ни в одном сезоне. Что тут сказать? Я момент просто не видел, поэтому не могу комментировать. Как это - по делу или нет? Хочется просто понимать. Мы посмотрим аналогичные эпизоды в других матчах, какое решение было там. Наверное, только так можно сравнить и что-то сказать. Сейчас сказать что-то существенное просто не могу.

- Чего не хватило в концовке, чтобы вернуться в игру? Было давление, много остроты, но в конце не доходило. Удар Касинтуры помним, когда он не попал, хотя, наверное, должен был забивать. После этого моментов не было.

- Пришлось сделать определенные замены, потому что мне нужно было сохранить народ на следующий матч, поэтому давление чуть спало. Моментов стало чуть меньше, хотя давление мы продолжали оказывать, но динамовцы уже сели в штрафную свою практически всей командой, поэтому было сложно. Тем не менее, какие-то подходы были с нашей стороны.