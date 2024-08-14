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Личка назвал детским садом игру московского «Динамо» в концовке матча

14 Августа 2024 • 22:26 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Динамо Махачкала

Главный тренер «Динамо» Москва Марцел Личка дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Динамо» Махачкала.

- Ваша команда сегодня победила, но в последние 10 минут вы были недовольны. Чем именно? Таким злым мы вас видим крайне редко.

- Мы можем больше и быстрее делать выход вперед после перехвата мяча. Мы разворачиваемся назад и начинаем играть ромб или квадрат в 20 метрах от своих ворот. Мы быстро выходили и были опасны, а так мы более опасны для своих ворот. Хотим играть в тики-таку в 20 метрах от своих ворот, когда идет серьезный прессинг соперника. Я был очень зол, потому что надо уважать соперника. Сегодня вы видели, что Махачкала плюс-минус играла стартовым составом, как играет в чемпионате, там 8 игроков на поле. Я думаю, что команда, которая играет смело вперед, в прессинг с хорошей борьбой, это они сегодня показали, и мы хотим придумывать какие-то вещи, когда ведешь 2:1, когда для нас было очень сложно развернуть игру, а мы потом играем в детский сад.

- Какой отрезок игры вашей команды вам понравился больше? Сразу после перерыва, в начале второго тайма или с выходом Бителло и Чавеса на поле?

- Надо сказать, и в первом тайме были хорошие ситуации на быстрые контратаки. Забрали, перехват мяча, можно сказать, Саша Кутицкий сразу выносил мяч вперед, искал, но не хватало чуть-чуть мастерства, потому что у нас было четыре очень хороших выхода, которые должны были завершаться выходом один на один с вратарем. Два раза стопроцентные моменты. Потом второй тайм, в начале старались играть активно и быть опасными, но наша игра на последних 30 метрах не получалась, не было мастерства. Потом еще вышли Бителло и Чавес, но всегда надо чуть времени, чтобы войти в игру, ее интенсивность. Понятно, добавили качества, успокоили игру. Но в последние 10 минут был хаос, мне это не понравилось вообще.

- Гладышев забил первый гол. Весь первый тайм ему мешала капитанская повязка. Она у него расстегивалась все время, и он бегал с одной прижатой рукой к телу. Он не хотел ее снять в перерыве?

- Потому что он такой худой, надо идти в тренажерный зал и заниматься, чтобы были бицепсы. Вот добрал бы он массы, как Холанн, был бы отличный нападающий (смеется). Понятно, это шутка. Он старался и работал сегодня, в первом тайме он сделал очень много хороших движений за спину, но ему мяч не отдали. Очень рад за него, потому что на нем была ответственность. Я ему сказал: «Сегодня это твоя команда, ты отвечаешь за результат, команду и настрой и на игру». Думаю, он команду держал, в перерыве он разговаривал с ребятами в раздевалке и забил победный гол. Это значит «отлично».

- Вы видите его в следующих матчах на позиции центрального нападающего? Это его родная позиция.

- Да. Он может там играть, я знаю об этом. Может быть ситуация, где, например, Константин Тюкавин устанет, это будет одним из решений, там сможет играть и Гладышев. Я согласен.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

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