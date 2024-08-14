Осинькин оценил дебют Дмитриева и Бабаева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Как оцените игру Бабаева и Дмитриева?

- Понятно, что их по-разному надо оценивать, потому что у Дмитриева есть определенный опыт игры на таком уровне, и он своим движением, желанием показал, что он конкурентоспособный игрок. Бабаеву, конечно, сложнее. Мы изначально рассчитывали, что он сыграет такое время. Он в первый раз сыграл на таком уровне. Тут тоже можно разделить атакующие и оборонительные действия. Но в кое-каких вещах он был вполне достоин стартового состава.

- Очень долго замена готовилась Романа Ежова. Но в итоге после пропущенного мяча на поле появился Максим Витюгов. Почему поменяли решение?

- У нас там было не только по тому, кого выпускать, но и кого менять. Мы не знали до конца, в какой-то момент нам показалось, что и Дмитриева нужно менять, и Цыпченко. Вообще больше года не играл. В такое время мы понимали, что запланировали менять Цыпченко, но понимали, что он выдерживает и в целом сыграл неплохую игру. Мы максимум дали ему поиграть. А дальше именно в этот момент мы пропустили уже второй гол. То, как мы должны были играть, уже поменялись планы, поэтому выпустили Витюгова, а не Ежова.