Станкович: «Комплименты всем футболистам, которые были на поле»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Крыльями Советов».

- Разговаривали перед матчем о том, что победили крупно в Москве, получится ли это сделать сегодня. Получилось. Насколько довольны игрой?

- Я рад и счастлив за тех ребят, которые сегодня вышли на поле, потому что они показали то, что нужно и я хотел. Они все это сделали на поле и показали в очень серьезном матче с высокой интенсивностью, большими скоростями и борьбой, соперник был хороший тоже. Поэтому сейчас вы понимаете, когда я говорил, что у меня 20 футболистов основного состава, мы делаем ротацию, я на всех них рассчитываю. Думаю, сегодня все поняли, что я имел в виду.

- Сыграли замены. Зиньковский забивал и отдавал и Зорин. Как их настраивали перед выходом на поле?

- Я попросил их изменить матч, и они это собственно сделали. Когда они выходили, я просил их добавить скорость, добавить качество, интенсивности. Всем трем удалось это сделать. На самом деле комплименты всем футболистам, которые сегодня были на поле. Да, кому-то еще нужно прибавлять в определенных моментах. Но сегодня ребята всё показали, они молодцы.