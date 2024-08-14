Эти футболисты «Спартака» вышли помогать Самаре: три худших игрока матча против «Крыльев»

Оценки футболистам Деяна Станковича

Московский «Спартак» своей игрой убеждает, что находится на правильном пути. Четвёртый матч без пропущенных голов, уверенная реализация в концовке и разгром «Крыльев». Прекрасно сыграл Мартинс, неплохо созидали Маркиньос, Зиньковский и Медина, уверенно действовал Селихов. Но есть и те, кто отметился со знаком минус.

Таковых было мало, но давайте же разберёмся, кто плохо сыграл против «Крыльев». «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Деяна Станковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. Удивительно, как зависит игра Руслана Литвинова от партнёра. Когда рядом Бабич и нужно подниматься в опорную зону, чтобы страховать незадачливого Умярова – Литвинов играет уверенно. А когда нужно быть главным и успевать ещё смотреть за Масловым – начинаются проблемы.

Орозко легко раскрутил Руслана и чуть не забил уже на десятой минуте, на 27-й Литивнов получил «оранжевую» карточку, срубив Цыпченко в контратаке «Крыльев». Скоростные форварды Самары вообще без проблем проходили Литвинова.

ВИЛЛИАН ЖОЗЕ – 3,0. Но если Руслан ещё записывает себе в актив игру на ноль, то следующие два атакующих персонажа провалились откровенно. В который раз поразил своей тяжеловесностью Виллиан Жозе. С каким же трудом он совершает рывки и открывания, даже неповоротливый Евгеньев с ним справлялся.

А когда Виллиан наконец вылетел на шикарный прострел Мартинса, то загубил момент, пробив мимо ворот с шести метров.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 3,0. Если по Виллиану ещё можно что-то сказать, то Михаил заявил о себе лишь на 62-й минуте. Правильно, когда покидал поле. Просто растворился Игнатов, естественно, ни одного обостряющего паса не сделал. Все передачи назад или поперёк совершил, но потерь всё равно больше накопил.