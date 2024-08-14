Не без пенальти в ворота Махачкалы: Динамичное дерби двух «Динамо» осталось за московским

Динамовского дерби ещё не было в нынешнем чемпионате России, ну а в Кубке первая серия оного уже состоялась. Московское «Динамо» играло у себя дома с махачкалинским «Динамо» во втором туре группового этапа Пути РПЛ. Звёздного нападающего столичной команды Константина Тюкавина в заявке на матч не оказалось вовсе.

В первом туре группы A московское «Динамо» проиграло московскому же «Спартаку» (0:3), а махачкалинское «Динамо» дожало самарские «Крылья Советов» (1:0). Если рассматривать чемпионат страны, то там «Динамо» Москва успело сыграть по порядку с «Факелом» (3:1), «Локомотивом» (3:1), «Акроном» (2:0) и «Зенитом» (0:1). «Динамо» Махачкала, в свою очередь, в РПЛ к данному моменту посоперничало с «Химками» (1:1), «Краснодаром» (0:0), «Пари НН» (0:1) и «Локомотивом» (0:2).

В динамовском дерби игра начала складываться вполне динамичная. Хозяева имели пространство на ответных атаках, но не реализовывали свои шансы. Макаров сместился справа к центру и не попал низом в ближний угол. Скопинцев на авось забросил с левого фланга, и получилось чуть выше перекладины. Карраскаль слева пробил по чужим воротам, и мяч попал в руку Сундукова, которая не совсем была прижата к телу. Пошла проверка по линии видеоассистентов. Главный арбитр Егор Егоров не пошёл к монитору сам и пенальти не назначил. Тут у махачкалинского «Динамо» нет повода для претензий по судейству.

Ещё какие моменты были у столичного «Динамо»? Макаров в центровой контратаке отпасовал на Карраскаля, чей удар не достиг цели. Гладышев приложился с разворота и тоже не попал в ворота. «Динамо» из Махачкалы имеет хороший характер – команда не боится и не трясётся в гостях у серьёзных оппонентов. Наоборот, атакует. Вознаграждение от судьбы пришло к гостям на 44-й минуте. Касинтура заработал штрафной удар в нападении на правом фланге, а Абакар Гаджиев блестяще исполнил стандарт в ближнюю девятку – Кудравец не ожидал такого и пропустил мяч (0:1).

Естественно, московское «Динамо» не устраивало второе подряд поражение (что в Кубке, что в чемпионате). Да и вообще проигрывать кому-то на своём поле несолидно. И хозяевам удалось сравнять счёт, когда не так много минут прошло во втором тайме. Пальцев неаккуратно сыграл в своей штрафной площади в борьбе с Маричалем, коснулся мяча рукой. Судья в поле сходил к монитору и обозначил по громкой связи: «После видеопросмотра решение изменено: игра рукой – пенальти». К мячу подошёл Карраскаль (Нгамалё не было ни на поле, ни в запасе) и поразил левый угол. Волк не угадал – прыгнул не туда. 1:1.

Махачкалинское «Динамо» пропущенный гол не сломил. Команда Хасанби Биджиева продолжала ходить в атаку – и создавала ведь шансы для забива. Абакар Гаджиев вообще классно крутился в атаке, но поразить ворота москвичей ему не суждено было, и заменили его. Ражаб Магомедов неплохо участвовал в созидании. Когда Джапо навесил с левого фланга, а Касинтура пробил головой не слишком далеко от створа, замерший Кудравец провожал мяч глазами. Но сработал всё же класс. На 76-й минуте Скопинцев слева сделал доставку во вратарскую, где Гладышев голеностопом переправил мяч в сетку. Офсайда не было? Там на тоненького. ВАР решил, что всё чисто. 2:1.

Московское «Динамо» одержало весьма непростую домашнюю победу над махачкалинским «Динамо». Что примечательно, волевую. По три очка теперь у них в группе A Пути РПЛ Кубка России. Дальше в рамках этого турнира «Динамо» Москва сыграет с «Крыльями Советов», а «Динамо» Махачкала встретится с московским «Спартаком». Но то будет через некоторое время, а в ближайшие выходные обе команды ожидают домашние матчи Премьер-лиги. Московское «Динамо» там сыграет тоже с «Крыльями Советов», махачкалинское «Динамо» примет «Ахмат».

Кирилл Иванцов