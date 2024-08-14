«Спартак» увёз из Самары очень уверенную победу и снова не пропустил

«Крылья Советов» и «Спартак» сошлись в рамках Кубка России по футболу. Матч второго тура группового этапа состоялся 14 августа на стадионе «Самара Арена».

На прошлых выходных прервалась победная серия «Спартака»: три матча кряду побеждали «красно-белые», три матча кряду забивали по три гола. Нули с «Ахматом» показали, что основа немного подустала – в атаке футбол продемонстрировали очень пресный. На выезд в Самару Деян Станкович задействовал резервистов, место в старте получили Селихов, Маслов, Игнатов, Мартинс и новички – Маркиньос с Виллианом.

Но начали с активности легионеры «Крыльев». Минуте на десятой Орозко заложил неплохой вираж на левом краю, раскачал Литвинова, подобрался к дуге штрафной площади и пробил чуть выше ворот. Ответ «Спартака» приелетел с противоположного участка поля. Маркиньос выпилил классную диагональ, Мартинс прилетел на угол вратарской площади и завершал без помех. Но умудрился не попасть в створ.

Под занавес первого тайма наконец «Спартак» оформил преимущество, немного придавив хозяев. Высокий прессинг помогал создавать моменты: так Литвинов накрыл соперника в центре поля, мяч довели до Медины и тот завершал ударом со средней дистанции. Иван Ломаев парировал мяч в углу.

А обязан открывать счёт был Виллиан Жозе, выскочивший на прострел Мартинса. От Лицевой Кристофер сыграл аккурат на линию вратарской, но форвард умудрился промазать с шести метров. Долго длилось спартаковское невезение. И всё-таки завершилось оно в середине второго тайма, «Спартак» сумел расколдовать ворота Ломаева и гол получился классным.

Денисов, Зорин и Мартинс совершили по одному касанию в штрафной площади – всё в темп, в касание. А завершающий «черпачок» Кристофера ещё больше украсил эту голевую атаку – 0:1. Ну и после гола будто выключились обе команды. У «Крыльев» закончились силы и настрой, самарцы не рвались спасать этот матч.

«Спартак» же спокойно катил игру к победе и в концовке ещё упрочил преимущество. Медина обокрал Евгеньева и отдал на Зиньковского, Антон прострелил на точку пенальти, откуда Хесус уже расстрелял Ломаева – 0:2. На третьей добавленной минуте ещё и Даниил Зорин с линии штрафной площади покатил мяч точно в нижний угол, оформив разгром - 0:3.

Два из двух у «красно-белых» в группе Кубка России, а ещё стоит отметить – четвёртый матч без пропущенных голов.