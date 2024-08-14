Медина стал автором второго гола в матче «Крылья Советов» - «Спартак»

В кубковом матче между «Крыльями Советов» и «Спартаком», кажется, убита интрига. Гости повели в счете в середине второго тайма после голевого удара Кристофера Мартинса. На 83-й минуте уже Хесус Медина удвоил счет и приблизил «Спартак» ко второй кубковой победе подряд. Павел Мелёшин накрыл соперника около чужой штрафной и отдал передачу на левый край на Антона Зиньковского, тот прострелил в центр, а Медина без помех отправил мяч в дальний угол.

0:2 на табло, «Спартак» уверенно лидирует в группе, а соперник пока без очков. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.