Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Московское «Динамо» уже ведёт после гола Гладышева

14 Августа 2024 • 21:10 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Динамо Махачкала
2-й тайм

Московское «Динамо» сделало шаг к победе над махачкалинскими одноклубниками.  Проиграв первый тайм после гола со штрафного от Абакара Гаджиева, столичные футболисты отыгрались с пенальти Хорхе Карраскаля. На 76-й минуте они вовсе повели - Хорхе Карраскаль с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитник головой выбил мяч к левому углу штрафной площади, Дмитрий Скопинцев оказался первым на подборе, совершил рывок к боковой линии штрафной и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Ярослав Гладышев опередил защитника махачкалинского клуба и в касание отправил мяч в правый угол ворот.

На табло счет 2:1. Соперники набирают по три очка в турнирной таблице и делят второе место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Динамо Махачкала

Новости по матчу

Сегодня, 14 Августа
20:48
Московское «Динамо» отыгралось с пенальти в матче с махачкалинцами
20:25
«Динамо» из Махачкалы обыгрывает московское «Динамо», в матче «Спартака» после первого тайма – ничья
20:20
Махачкалинское «Динамо» со штрафного повело в матче с московскими одноклубниками
19:25
Биджиев: «Нам не было смысла уезжать из Москвы перед игрой с «Динамо»
19:18
Личка: «Пусть Гладышев принимает ответственность за команду, игру и результат»
19:00
«Динамо» Москва - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
18:47
Тюкавин — вне заявки: назван состав московского «Динамо» на кубковый матч
02:17
Динамо Москва - Динамо Махачкала: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Августа
21:54
Прогноз на точный счёт матча Динамо Москва — Динамо Махачкала Кубка России — 14 августа 2024
12:19
Надёжный прогноз и ставка на матч Динамо Москва — Динамо Махачкала Кубка России — 14 августа 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ДИНАМО МАХАЧКАЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне» Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико» Бывший игрок «Барселоны» возмущён трансфером «Спартака» Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону» Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски Президент «Барселоны» ответил на просьбы болельщиков купить Нико Уильямса В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей
В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Пепе завершил карьеру в 41 год Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Зенит Зенит
0
1
5.20 4.00 1.65
Видео
Пенальти
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Пари НН Пари НН
2
1
1.42 4.70 7.50
Видео
101 мин
Динамо Москва Динамо Москва
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
2
1
1.60 4.00 5.70
Видео
101 мин
Крылья Советов Крылья Советов
Спартак Москва Спартак Москва
0
2
3.75 3.90 1.90
Видео
15.08.24 в 18:00
Факел Факел
Акрон Акрон
2.20 3.40 3.30
Видео
15.08.24 в 20:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
1.62 4.10 5.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Августа
21:16 · Кубок России
Медина стал автором второго гола в матче «Крылья Советов» - «Спартак»
21:10 · Кубок России
Московское «Динамо» уже ведёт после гола Гладышева
21:04 · Россия. Премьер-лига
Лукин: «Постоянно спрашиваю Дивеева, что он ест»
21:00 · Кубок России
Эффектный гол Мартинса позволил «Спартаку» повести в Самаре
20:53 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев пошутил, что конкурирует с Дивеевым
20:48 · Кубок России
Московское «Динамо» отыгралось с пенальти в матче с махачкалинцами
20:25 · Кубок России
«Динамо» из Махачкалы обыгрывает московское «Динамо», в матче «Спартака» после первого тайма – ничья
20:20 · Кубок России
Махачкалинское «Динамо» со штрафного повело в матче с московскими одноклубниками
20:19 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Пусть Дивеев забивает и дальше, но хочется, чтобы сзади был «ноль»
20:16 · Кубок России
Рахимов: «Нервозности я не увидел, я увидел самоотдачу и желание»
20:06 · Кубок России
Рахимов: «Сказал игрокам, что после поражения могут держать высокоподнятой голову»
19:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева объяснил секрет результативности защитника
19:56 · Кубок России
Семак: «Место для Дркушича найдётся, конкуренция никому не помешает»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Дивеев – очень ценный игрок»
19:40 · Кубок России
Гоцук – о Дивееве: «Просто красавчик»
19:37 · Кубок России
Станкович: «Надеюсь, что сегодня моя команда сможет повторить недавний результат в Самаре»
19:32 · Кубок России
Осинькин - о дебютантах Бабаеве и Дмитриеве: «Мы видели пока их только на тренировках»
19:25 · Кубок России
Биджиев: «Нам не было смысла уезжать из Москвы перед игрой с «Динамо»
19:18 · Кубок России
Личка: «Пусть Гладышев принимает ответственность за команду, игру и результат»
19:07 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА перевёл Дивеева в нападающие на официальном сайте
19:04 · Россия. Премьер-лига
Кудравец проводит первый официальный матч за «Динамо»
19:00 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
19:00 · Кубок России
«Динамо» Москва - «Динамо» Махачкала: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
18:47 · Кубок России
Тюкавин — вне заявки: назван состав московского «Динамо» на кубковый матч
18:41 · Кубок России
Неугомонный Дивеев сравнял счёт в матче ЦСКА - «Пари НН»
Все новости