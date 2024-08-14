Московское «Динамо» уже ведёт после гола Гладышева

Московское «Динамо» сделало шаг к победе над махачкалинскими одноклубниками. Проиграв первый тайм после гола со штрафного от Абакара Гаджиева, столичные футболисты отыгрались с пенальти Хорхе Карраскаля. На 76-й минуте они вовсе повели - Хорхе Карраскаль с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, защитник головой выбил мяч к левому углу штрафной площади, Дмитрий Скопинцев оказался первым на подборе, совершил рывок к боковой линии штрафной и выполнил прострел в центр к линии вратарской, Ярослав Гладышев опередил защитника махачкалинского клуба и в касание отправил мяч в правый угол ворот.

На табло счет 2:1. Соперники набирают по три очка в турнирной таблице и делят второе место. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.