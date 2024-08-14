«Динамо» из Махачкалы обыгрывает московское «Динамо», в матче «Спартака» после первого тайма – ничья

В матчах второго тура группового этапа Кубка России, которые стартовали в 19:30 по московскому времени завершились первые таймы. Напомним, друг с другом сейчас одновременно играют московское «Динамо» и махачкалинское «Динамо». В Самаре местные «Крылья Советов» принимают московский «Спартак».

В битве между двумя «Динамо» пока впереди махачкалинцы. Единственный гол в игре под занавес первого тайма оформил Абакар Гаджиев, блестяще использовав стандарт.

Что же касается матча «Спартака», то в нём пока нулевая ничья.

Напомним, что текстовые трансляции обоих поединков проводит наш портал.