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Рахимов: «Нервозности я не увидел, я увидел самоотдачу и желание»

14 Августа 2024 • 20:16 Комментировать
Рубин
0:1
Зенит

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Ошибка Грицаенко - единственная ошибка вашей команды сегодня?

- Да нет. Мы говорим о чем? Это голевая ошибка.

- Про серьезные ошибки, которые могли привести к опасным моментам.

- Я не думаю, что можно именно так говорить. Мы говорим о той ошибке, которая была реализована. Естественно после этого мы стали лезть, и «Зенит» пытался играть на контратаках. Но где-то такой же момент стопроцентный я бы не стал говорить, что у «Зенита» был. За исключением, когда Нигматуллин ногой отбил мяч. Других моментов я, в принципе, так не помню. Может, память у меня не очень.

- Крайние защитники сегодня - довольны ли вы их действиями, потому что в первом тайме  чувствовалась нервозность, а потом будто они выглядели очень уверенно?

- Какое-то противоречие у вас. Первый тайм у нас был хороший, но они были нервозные. Я не думаю, что именно они были нервозные. Нервозности не было. Мы просто в начале атаки в нескольких передачах допустили ошибки, но быстро пресекали контратаки. Они были слишком простые при первых передачах, когда центральные защитники делали передачи между линиями, они не доходили и очень легко читались. Нервозности я не увидел, я увидел самоотдачу и желание. Понятно, что это не их позиция, особенно Рахмоналиева. Если Нижегородов играл на этой позиции после травмы, то для Рахмоналиева это не его позиция. Еще раз, ни к одному игроку нет претензий сегодня по игре, самоотдаче, желанию и по тому, что они показали на поле.

- Дардан Шабанхаджай. Складывается впечатление, что человек играет не на своей позиции. Он не игрок острия, или нам кажется?

- Да, он больше оттянутый атакующий с фланга игрок, но мы его сегодня использовали на его второй позиции, если так можно сказать, как раз в зоне атаки. Ему нужно было просто больше использовать открывания за спину. Но он пытался эти мячи сохранять. Отсюда определенные проблемы у него возникали. Конечно, это не его позиция, это говорит о том, что все-таки эти позиции нужно усиливать.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Рашид Рахимов

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