Рахимов: «Сказал игрокам, что после поражения могут держать высокоподнятой голову»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Хороший первый тайм был, а вот в начале второго что-то случилось. Расскажите нам, пожалуйста. Во-первых, скорости у «Зенита» стали выше. Как будто, «Рубин» не успевал в это время. В этот промежуток забит гол.

- Я не так вижу игру немножко. Скорости - да, у «Зенита». Может быть, мы потеряли чуть больше мячей, чем нужно, но в любом случае не было такого момента… конечно, это «Зенит», который будет добавлять и пытаться что-то изменить в игре, это нормально. Но я бы не стал так говорить. Мы допустили одну оплошность, это да. Хотя мы говорили, что надежности не теряйте. К сожалению, мы эту ошибку допустили. Мы видели, что «Зенит» обладает определенным классом, который быстро нас наказал за эту ошибку. Мы, к сожалению, своё не использовали, но в любом случае я и команде сказал, это то поражение, когда оно обидное, но после которого вы можете держать высокоподнятой голову, потому что вы играли, показав очень хороший футбол. А футбол - это игра, здесь может многое произойти. Свое, просто, нужно найти и реализовать. К сожалению, мы это не сделали, но по игре мы ни в чем не уступали. Я команду поблагодарил за реализацию, самоотдачу, желание, которое было, азарт, который был. Я думаю, что и болельщик получил удовольствие от игры.

- Грицаенко, видимо, на время забыл, что играете в два центральных защитника, и выпрыгнул, как обычно это делает. А сзади страховки не хватило. В чем причина, что случилось?

- Он очень долго принимал решение в этой ситуации, а уже вышел из-под давления при ауте. Здесь нужно было просто сделать перевод мяча в другую сторону, тем более, ты должен был видеть момент, когда тебя уже четверо-пятеро атакуют. Значит, свободное пространство появилось где-то в другом месте. Ты поднимаешь голову и играешь вперед. Передержал мяч, отсюда эта потеря, но обычно за такие потери могут не наказать, но нас, к сожалению, за эту ошибку наказали. Это то самое исполнение, которое есть у «Зенита». Но ошибки случаются.