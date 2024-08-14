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Семак: «Место для Дркушича найдётся, конкуренция никому не помешает»

14 Августа 2024 • 19:56 Комментировать
Рубин
0:1
Зенит

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Как оцените сегодняшний матч?

- Хорошая кубковая игра. Футболисты получили определенную практику, те, кто играет меньше. Добились победы, поздравляю команду и болельщиков с победой. Будем готовиться к следующему матчу.

- Был интересный первый тайм, достаточно равная игра, как будто у «Рубина» даже моменты были поострее.

- Я не думаю, что у «Рубина» были острее моменты, так не вспомню. Были потери и удары издали. Что касается моментов, у нас во втором тайме  были хорошие моменты. Забей второй, наверное, было бы поспокойнее в концовке. 1:0 - счет зыбкий достаточно, поэтому напряжение чувствовалось, но это нравится болельщикам, это хорошо.

- В перерыве чувствовалось, что ваши игроки немного недовольны игрой в первом тайме. Как только начался второй тайм, первые 15 минут были сумасшедшие по темпу. Что вы сказали команде?

- Хорошее начало второго тайма. В первом тайме, конечно, обе команды хорошо двигались. Непривычные взаимодействия, игроки, которые выходят, не так чувствуют партнеров, как те, кто уже сыграны. Отсюда, может быть, что касается количества опасных моментов, подходы были хорошие, но последнего паса в первом тайме не хватало. Второй тайм хороший, мне понравился больше по качеству и результату, естественно, тоже. Что касается того, что сказал, ничего. Просто подкорректировали и показали моменты, которые у нас хорошо получаются, что нужно продолжать делать для того, чтобы добиться хорошего результата.

- Клаудиньо сегодня играл так много, потому что пропустил некоторое время на старте, нужна была практика?

- Да, он пропустил из-за травмы, играл меньше в последнее время, поэтому сегодня немного больше должен был сыграть.

- Вопрос про Ваню Дркушича, еще один центральный защитник. Судя по статистике, у «Зенита» нет проблем с обороной. На какую роль он приобретался в команде?

- Это защитник, а что касается приобретения, посмотрим, решим. Пока на поле его не видел, он только начинает готовиться, пропустил очень много.  Я думаю, что место найдется, конкуренция никому не помешает.

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