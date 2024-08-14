Гоцук – о Дивееве: «Просто красавчик»

Защитник и лидер «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался об Игоре Дивееве. Центрдеф московского ЦСКА вечером среды забил свой пятый гол в официальных матчах недавно стартовавшего нового футбольного сезона.

«Как его результативность? Просто красавчик! И всё. Желаю ему удачи и дальше без травм», - говорит Гоцук для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что пятый гол Дивеева в сезоне пришёлся на кубковый матч против «Пари НН». Основное время игры завершилось ничьей (1:1), а вот в серии пенальти сильнее оказались игроки «армейцев».

Ранее на официальном сайте ЦСКА Дивеев переместился в раздел нападающих из раздела защитников.