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Гоцук – о Дивееве: «Просто красавчик»

14 Августа 2024 • 19:40 Комментировать
ЦСКА Москва
1:1
Пари НН

Защитник и лидер «Пари НН» Кирилл Гоцук высказался об Игоре Дивееве. Центрдеф московского ЦСКА вечером среды забил свой пятый гол в официальных матчах недавно стартовавшего нового футбольного сезона.

«Как его результативность? Просто красавчик! И всё. Желаю ему удачи и дальше без травм», - говорит Гоцук для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что пятый гол Дивеева в сезоне пришёлся на кубковый матч против «Пари НН». Основное время игры завершилось ничьей (1:1), а вот в серии пенальти сильнее оказались игроки «армейцев».

Ранее на официальном сайте ЦСКА Дивеев переместился в раздел нападающих из раздела защитников.

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