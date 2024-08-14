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Станкович: «Надеюсь, что сегодня моя команда сможет повторить недавний результат в Самаре»

14 Августа 2024 • 19:37 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Спартак Москва
1 4.20 X 3.90 2 1.85
2-й тайм

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Крыльями Советов».

- Вы уже играли совсем недавно против «Крыльев», и тогда была крупная победа. Удастся ли сегодня повторить тот результат, и чего ждете от сегодняшнего матча?

- Действительно, тот матч был хороший, мы его провели практически на максимуме. Надеюсь, что сегодня моя команда его сможет повторить.

- Сегодня в старте у «Крыльев» Игорь Дмитриев, который принадлежит «Спартаку». Будете ли за ним следить?

- Конечно, мы за всеми футболистами следим. Что касается нашего состава, то за исключением отсутствующего Зобнина все готовы к тому, чтобы сегодня выйти на поле.

- По поводу Зобнина, Чернова и Дуарте, они давно не играют. Когда ждать их восстановления, насколько ощущается их отсутствие?

- Процесс восстановление идет у всех за исключением Дуарте, там у него посложнее, потому что он получил травму колена еще на предсезонной подготовке. Я как тренер жду с нетерпением жду момента, когда снова смогу их обнять, когда они снова будут на поле.

- Виллиан Жозе сегодня в старте впервые. Чего от него ждете, в каких он кондициях?

- Надеюсь, он сегодня проведет хорошую игру. Он потихоньку набирает форму и становится с каждым разом все лучше и лучше. Надеюсь, что сегодня он покажет это на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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