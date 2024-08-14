Осинькин - о дебютантах Бабаеве и Дмитриеве: «Мы видели пока их только на тренировках»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой со «Спартаком».

- Сегодня в старте новички Бабаев и Дмитриев, для которого этот матч, возможно, является принципиальным. Это их первое появление в старте. Как оцените их состояние, чего от них ждете?

- По их состоянию у меня такие же вопросы, как у любого болельщика. Мы видели пока их только на тренировках. В играх? То, что Игорь Дмитриев вышел на 15 минут, это всё-таки недостаточно, чтобы сложилось четкое понимание его уровня. Но мы решили, что в таком матче они смогут дать о себе полное представление. Очень надеемся, что они действительно нам помогут.

- Цыпченко называют королем Кубка. Он забивает очень много мячей именно в Кубке. Обсуждали это с ним перед игрой? Как он настроен сегодня на матч?

- Да нет, большой перерыв был у Цыпченко, поэтому сейчас даже забылось, какой он был в Кубке. Вы напомнили, я улыбаюсь - действительно так получалось, что в Кубке он хорошо себя проявлял. Мы не против, чтобы он еще и в этом сезоне так же хорошо себя проявил в Кубке.

- Первая победа была добыта совсем недавно в чемпионате. Тогда в Самаре было пасмурно и дождливо. Сегодня тоже дождь, пасмурно. Можно сказать, что это «крыльевская» погода? Верите в подобные приметы?

- Нет, в эти приметы я не верю. Я верю скорее в нашу подготовку и уровень соперника, а то, что дождь пошел или не пошел, слишком просто. Тогда лучше всех в футбол играли бы метеорологи.